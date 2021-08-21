В Украине впервые с июня обнаружили более 1,7 тысяч COVID-случаев за сутки

За сутки 20 августа в Украине зафиксировали 1 732 новых подтвержденных случая коронавируса. Среди заболевших 104 ребенка и 32 медработника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За минувшие сутки госпитализировали 616 человек, выздоровели - 763, умерли - 38.
Всего сделали около 55 тысяч тестов разными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.
Последний раз, более 1,7 тысяч новых случаев за сутки фиксировали в Украине 9 июня.