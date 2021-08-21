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В Україні вперше з червня виявили понад 1,7 тисяч COVID-випадків за добу

Автор: Инна Собора

За добу 20 серпня в Україні зафіксували 1 732 нові підтверджені випадки коронавіруса. Серед хворих 104 дитини та 32 медпрацівники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За минулу добу госпіталізували 616 людей, одужали - 763, померли - 38.

Всього зробили близько 55 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

Востаннє, понад 1,7 тисяч нових випадків за добу фіксуввали в Україні 9 червня.

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