В Україні вперше з червня виявили понад 1,7 тисяч COVID-випадків за добу

За добу 20 серпня в Україні зафіксували 1 732 нові підтверджені випадки коронавіруса. Серед хворих 104 дитини та 32 медпрацівники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За минулу добу госпіталізували 616 людей, одужали - 763, померли - 38.
Всього зробили близько 55 тисяч тестів різними методами.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.
Востаннє, понад 1,7 тисяч нових випадків за добу фіксуввали в Україні 9 червня.