В Украине впервые с начала пандемии более 400 летальных случаев от коронавируса

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 407 летальных случаев от коронавируса . Это новый антирекорд.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны .

До этого худшим показателем смертности было 362 летальных случая 25 марта.

Больше всего летальных случаев за вчера было выявлено в Киеве (38), Киевской (34), Хмельницкой (28), Житомирской (24) и Харьковской (22) областях.

С начала пандемии в стране зафиксировали уже 32 825 летальных случаев. Самая высокая смертность в Киеве (3405), Львовской (2629), Днепропетровской (2357), Харьковской (1962) и Одесской (1776) областях.