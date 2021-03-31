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В Україні вперше з початку пандемії понад 400 летальних випадків від коронавірусу

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 08:09
В Україні вперше з початку пандемії понад 400 летальних випадків від коронавірусу Фото: за добу в Україні померли 407 осіб від COVID (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу підтвердили 407 летальних випадків від коронавірусу. Це новий антирекорд.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

До цього найгіршим показником смертності було 362 летальних випадки 25 березня.

Найбільше летальних випадків за вчора було виявлено в Києві (38), Київської (34), Хмельницькій (28), Житомирській (24) і Харківській (22) областях.

З початку пандемії в країні зафіксували вже 32 825 летальних випадків. Найвища смертність у Києві (3405), Львівській (2629), Дніпропетровській (2357), Харківській (1962) та Одеській (1776) областях.

Нагадаємо, всього за вчора в Україні виявили 11 226 нових випадків COVID-19. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Харківській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що вчені прогнозують згасання епідемії коронавірусу в найближчий тиждень. Про це свідчить поточна статистика захворюваності.

Зазначимо, днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні зростання госпіталізацій через COVID фіксують вже п'ятий тиждень поспіль.

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