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В Украине вспышка COVID может начаться в ближайшие две недели, - KSE

Автор: РБК-Украина

В Украине в ближайшие две недели ожидается вспышка заболеваемости коронавирусом. При этом в 20 украинских регионах увеличивается количество госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Киевской школы экономики (KSE).

В частности, в зоне риска находятся Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, которые составляют половину всего роста госпитализаций в стране.

По словам руководителя Центра экономики здравоохранения KSE Юрия Ганиченка, в этих регионах существует наибольший риск возгорания.

Регионами "временной безопасности" является Киев, Полтавская, Сумская и Черниговская области, которые неделю за недели показывают колебания в сторону убывания на плато.

"Фактически все регионы медленно растут. Это значит, что вспышка заболеваемости в Украине может начаться в течение ближайших двух недель ", - заявил Ганиченко.

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