В Україні спалах COVID може початися в найближчі два тижні, - KSE

Зокрема, в зоні ризику знаходяться Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська ТА Хмельницька області, які складають половину всього зростання госпіталізацій в країні.

За словами керівника Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрія Ганіченка, в цих регіонах існує найбільший ризик загоряння.

Регіонами "тимчасової безпеки" є Київ, Полтавська, Сумська та Чернігівська області, які тиждень За тижні показують коливання в бік убування на плато.

"Фактично всі регіони повільно ростуть. Це означає, що спалах захворюваності в Україні може початися протягом найближчих двох тижнів", - заявив Ганіченко.