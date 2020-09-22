UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине вступили в силу новые ограничения для регионов "красной" зоны

Автор: РБК-Украина

С сегодняшнего дня, 22 сентября, в Украине вступили в силу новые ограничения для регионов "красной" зоны. Новые правила были одобрены с учетом предложений регионов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Установлены такие ограничения:

  • запрещается перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
  • запрещается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
  • посещение учебных заведений; прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания;
  • посещение учреждений, предоставляющих экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

При этом разрешается:

  • торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами;
  • банковская и страховая деятельность;
  • медицинская и ветеринарная практика;
  • работа заправок, СТО;
  • работа салонов по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи;
  • доставка еды из точек общественного питания;
  • посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).

При этом в городе Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Каневе Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешено посещение учебных заведений, кроме детских садов.

Напомним, на прошлой неделе обновили карантинный список регионов. Всего в "красной зоне" оказались населенные пункты из 7 областей.

Также министр здравоохранения Максим Степанов назвал ситуацию с коронавирусом в стране "достаточно напряженной".

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантинограничение