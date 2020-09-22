В Украине вступили в силу новые ограничения для регионов "красной" зоны

запрещается перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
запрещается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
посещение учебных заведений; прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания;
посещение учреждений, предоставляющих экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.
работа салонов по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи;
доставка еды из точек общественного питания;
посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).
При этом в городе Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Каневе Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешено посещение учебных заведений, кроме детских садов.