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В Україні набули чинності нові обмеження для регіонів "червоної" зони

Автор: РБК-Україна

З сьогоднішнього дня, 22 вересня, в Україні набули чинності нові обмеження для регіонів "червоної" зони. Нові правила були схвалені з урахуванням пропозицій регіонів.

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Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Встановлені такі обмеження:

  • забороняється перевезення пасажирів автомобільним, залізничним і міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5 осіб без урахування дітей у віці до 14 років;
  • забороняється посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення;
  • відвідування навчальних закладів; прийом відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, установах торговельного і побутового обслуговування;
  • відвідування установ, що надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги

При цьому дозволяється:

  • торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням;
  • банківська та страхова діяльність;
  • медична та ветеринарна практика;
  • робота заправок, СТО;
  • робота салонів по ремонту комп'ютерів, побутових виробів, об'єктів поштового зв'язку;
  • доставка їжі з точок громадського харчування;
  • відвідання установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування)

При цьому в місті Славута і у Волочиському районі Хмельницької області, місті Каневі Черкаської області, Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької дозволено відвідування навчальних закладів, крім дитячих садів.

Нагадаємо, минулого тижня оновили карантинний список регіонів. Всього в "червоній зоні" опинилися населені пункти з 7 областей.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав ситуацію з коронавірусом в країні "досить напруженою".

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