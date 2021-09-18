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В Украине второй день подряд более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки

Автор: Инна Собора

За минувшие сутки, 17 сентября, в Украине зафиксировали 6234 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди них 689 детей и 89 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 719 человек, умерли - 79, выздоровели - 1 763.

За сутки протестовали более 70 тысяч человек различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), городе Киев (416) и Одесской (399) областях.

Напомним, вчера в Украине впервые за четыре месяца зафиксировали более 6 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

Ранее сообщалось, что в больницах Украины реанимационные кровати заняты более чем на четверть пациентами с коронавирусом.

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