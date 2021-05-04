В Украине второй день подряд более двух тысяч новых COVID-случаев

За минувшие сутки в стране госпитализировали 1325 человек; умерли 166 человек, а выздоровели 7815 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

За вчера сделали 17 549 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 11 817, методом ИФА - 1660, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4072).

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 088 410 COVID-случаев; выздоровели 1 689 630 человек; умерли 44 916.