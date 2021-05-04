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В Україні другий день поспіль більше двох тисяч нових COVID-випадків

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 2472 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Донецькій, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За минулу добу в країні госпіталізували 1 325 осіб; померли 166 людей, а одужали 7815 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

За вчора зробили 17 549 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 11 817, методом ІФА - 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 4 072).

За весь час пандемії в Україні виявили 2 088 410 COVID-випадків; одужало 1 689 630 осіб; померли 44 916.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оновило карту карантину в Україні.

Зазначимо, міністр Максим Степанов раніше повідомляв, що не чекає сильних стрибків нових випадків після травневих свят.

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