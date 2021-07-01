В Украине выявили 705 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

За вчера госпитализировали 464 человека, летальных случаев - 51, а выздоровели - 1719 человек. В Украине за сутки протестовали методом ПЦР - 20 913 человек, методом ИФА - 9743 лица, экспресс-тестами - 18 382 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.

За все время пандемии в Украине: