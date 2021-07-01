В Україні виявили 705 нових випадків коронавірусу за минулу добу. Найбільше заражень за добу в Києві, Київській та Харківській областях.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За вчора госпіталізували 464 особи, летальних випадків - 51, а одужали - 1 719 осіб. В Україні за добу протестували методом ПЛР - 20 913 осіб, методом ІФА - 9 743 особи, експрес-тестами - 18 382 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта".