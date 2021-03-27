В Украине выявили еще 17 424 новых случаев COVID-19

Изначально аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, который ведет статистику по COVID-19, обнародовал данные, где было указано о 16 766 новых случаях.

В частности, за вчера были госпитализированы 4747 человек, летальных случаев - 290, выздоровели - 7124 пациента. Среди заболевших COVID 752 ребенка и 420 медработников.

Больше всего заражений во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и в Киеве (1226).

Всего за вчера проведено 123 500 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 55 500, методом ИФА - 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 45 530.

С начала пандемии в стране заразились уже 1 млн 632 тысячи 131 человек, выздоровели 1 млн 297 тысяч 282, летальных случаев - 31 751.