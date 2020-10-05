В Украине для выявления больных коронавирусом могут использовать служебных собак

Министерство внутренних дел рассматривает возможность использования служебных собак для выявления больных коронавирусом. Для выявления больного COVID-19 собаке необходимо лишь 10 секунд.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующий метод начали использовать в конце сентября в Финляндии. Также начали тренировки собак в Великобритании и Франции.

"Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обученные выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках пассажиров, которые прибывают. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта", - сообщили в МВД.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине 3774 человека заболели коронавирусом. С начала пандемии заболели более 230 тысяч человек.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что уже до конца недели в стране будет 5 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

Также РБК-Украина писало, что Степанов считает ситуацию с загруженностью больничных коек напряженной. В случае продолжения роста заболеваемости она может стать критической.