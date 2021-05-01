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В Украине зафиксировали 8 549 новых случаев коронавируса за минувшие сутки

Автор: Инна Собора

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 549 новых случаев заболевания коронавирусом. Умер от этой болезни 351 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

Среди новых больных-374 ребенка и 145 медработников. Всего госпитализирован 3 051 человек. Выздоровели от коронавируса 14 956 людей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), Киеве (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях.

Всего в Украине осуществили 83 336 тестирований за предыдущие сутки (в частности методом ПЦР – 37 455, методом ИФА – 13 016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 865).

С начала пандемии в Украине заболело 2 078 086 человек. Умерли - 44 436.

Ранее Степанов заявил, что не ожидает сильных скачков в количестве заболеваний на коронавирус после майских праздников.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что после майских праздников количество COVID-больных увеличится, но четвертая волна будет осенью.

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