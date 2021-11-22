В Украине загруженность коек с кислородом не превышает норму

По состоянию на 22 ноября почти вся Украина находится в "красной" зоне. Но при этом показатель загруженности коек с кислородом не высокий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Всего в Украине показатель загруженности коек с кислородом - 54,8%. Для "зеленой" зоны норма - это 65%. Показатели, которые выше, свидетельствуют об ухудшении эпидемиологической ситуации.
Загруженность коек с кислородом в областях "красной" зоны:
Загруженность коек с кислородом в областях "оранжевой" зоны:
Загруженность коек с кислородом в областях "желтой" зоны:
Напомним, в понедельник, 22 ноября, возобновляется очное обучение в столичных школах. Во Львове на очное обучение возвращаются ученики 5-11 классов.