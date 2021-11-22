В Україні завантаженість ліжок із киснем не перевищує норми

Станом на 22 листопада майже вся Україна знаходиться в "червоній" зоні. Але при цьому показник завантаженості ліжок із киснем не високий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем - 54,8%. Для "зеленої" зони норма - це 65%. Показники, які є вищими, свідчать про погіршення епідеміологічної ситуації.
Завантаженість ліжок з киснем в областях "червоної" зони:
Завантаженість ліжок з киснем в областях "помаранчевої" зони:
Завантаженість ліжок з киснем в областях "жовтої" зони:
Нагадаємо, у понеділок, 22 листопада, відновлюється очне навчання у столичних школах. У Львові на очне навчання повертаються учні 5-11 класів.