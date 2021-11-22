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В Україні завантаженість ліжок із киснем не перевищує норми

Автор: Іванна Шовкун

Станом на 22 листопада майже вся Україна знаходиться в "червоній" зоні. Але при цьому показник завантаженості ліжок із киснем не високий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем - 54,8%. Для "зеленої" зони норма - це 65%. Показники, які є вищими, свідчать про погіршення епідеміологічної ситуації.

Завантаженість ліжок з киснем в областях "червоної" зони:

  • Київ - 61,5%
  • Вінницька область - 59,9%
  • Волинська область - 57,9%
  • Дніпропетровська область - 45,2%
  • Донецька область - 63,4%
  • Житомирська область - 53,5%
  • Запорізька область - 51,5%
  • Івано-Франківська область - 64,3%
  • Київська область - 54,4%
  • Луганська область - 43%
  • Львівська область - 59,3%
  • Миколаївська область - 61,2%
  • Одеська область - 54,3%
  • Рівненська область - 58,5%
  • Сумська область - 60,2%
  • Херсонська область - 48,7%
  • Хмельницька область - 58,8%
  • Черкаська область - 56,3%
  • Чернігівська область - 55,5%

Завантаженість ліжок з киснем в областях "помаранчевої" зони:

  • Закарпатська область - 53,3%
  • Полтавська область - 56,1%
  • Харківська область - 55,1%

Завантаженість ліжок з киснем в областях "жовтої" зони:

  • Кіровоградська область - 54,3%
  • Тернопільська область - 49,1%
  • Чернівецька область - 36,4%

Нагадаємо, у понеділок, 22 листопада, відновлюється очне навчання у столичних школах. У Львові на очне навчання повертаються учні 5-11 класів.

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