В Украине занято более половины COVID-коек для детей, - Минздрав

В Украине занята более чем половина больничных коек для детей, зараженных коронавирусом. При этом количество госпитализаций среди несовершеннолетних с начала года выросло в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.