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В Україні зайнята понад половина COVID-ліжок для дітей, - МОЗ

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Україна, Середа 02 лютого 2022 11:16
В Україні зайнята понад половина COVID-ліжок для дітей, - МОЗ Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні зайнята більш ніж половина лікарняних ліжок для дітей, хворих на коронавірус. При цьому кількість госпіталізацій серед неповнолітніх від початку року зросла в три рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Зайнято понад 50% ліжок, призначених для лікування дітей. З початку року кількість госпіталізованих дітей зросла втричі. Вакцина Comirnaty від Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років", - розповів він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Львів збільшує кількість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус дітей.

Додамо, за минулу добу в Україні зафіксовано 35 014 нових випадків коронавірусної хвороби. З них захворіло 4 190 дітей.

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