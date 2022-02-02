В Україні зайнята понад половина COVID-ліжок для дітей, - МОЗ
Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні зайнята більш ніж половина лікарняних ліжок для дітей, хворих на коронавірус. При цьому кількість госпіталізацій серед неповнолітніх від початку року зросла в три рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
"Зайнято понад 50% ліжок, призначених для лікування дітей. З початку року кількість госпіталізованих дітей зросла втричі. Вакцина Comirnaty від Pfizer на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком 12-18 років", - розповів він.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Львів збільшує кількість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус дітей.
Додамо, за минулу добу в Україні зафіксовано 35 014 нових випадків коронавірусної хвороби. З них захворіло 4 190 дітей.