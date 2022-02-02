В Україні зайнята понад половина COVID-ліжок для дітей, - МОЗ

В Україні зайнята більш ніж половина лікарняних ліжок для дітей, хворих на коронавірус. При цьому кількість госпіталізацій серед неповнолітніх від початку року зросла в три рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.