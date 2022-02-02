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В Украине занято более половины COVID-коек для детей, - Минздрав

Автор: Мария Кучерявец

В Украине занята более чем половина больничных коек для детей, зараженных коронавирусом. При этом количество госпитализаций среди несовершеннолетних с начала года выросло в три раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

"Занято более 50% коек, предназначенных для лечения детей. С начала года количество госпитализированных детей выросло втрое. Вакцина Comirnaty от Pfizer на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет", - рассказал он.

Напомним, вчера стало известно, что Львов увеличивает количество коек в медучреждениях для больных коронавирусом детей.

Добавим, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 35 014 новых случаев коронавирусной болезни. Из них заболело 4 190 детей.

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