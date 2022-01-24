В Украине зарегистрируют "Молнупиравир": в Минздраве назвали сроки

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на следующей неделе в стране зарегистрируют препарат от коронавируса "Молнупиравир". Поставки лекарства ожидаются в течение 7-10 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Ляшко по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.
"На следующей неделе в Украине зарегистрируют антивирусный препарат прямого действия против коронавируса "Молнупиравир", который зашел на регистрацию в страну, - сказал Ляшко.
По его словам, после регистрации препарата ожидается его быстрое распространение по Украине. Как отметил министр, это произойдет в течение 7-10 дней.
"Поставка в страну, передача больницам для амбулаторного лечения, поскольку этот препарат препятствует переходу заболевания в более тяжелую форму", - добавил министр.
Напомним, в декабре 2021 года Минздрав обновил протокол оказания медпомощи для лечения коронавируса и подписал договор на поставку 300 тысяч курсов "Молнупиравир".