В Украине зарегистрируют "Молнупиравир": в Минздраве назвали сроки

"На следующей неделе в Украине зарегистрируют антивирусный препарат прямого действия против коронавируса "Молнупиравир", который зашел на регистрацию в страну, - сказал Ляшко.

По его словам, после регистрации препарата ожидается его быстрое распространение по Украине. Как отметил министр, это произойдет в течение 7-10 дней.

"Поставка в страну, передача больницам для амбулаторного лечения, поскольку этот препарат препятствует переходу заболевания в более тяжелую форму", - добавил министр.