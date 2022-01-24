RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні зареєструють "Молнупіравір": у МОЗ назвали терміни

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що наступного тижня в країні зареєструють препарат від коронавірусу "Молнупіравір". Постачання ліків очікується протягом 7-10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Ляшко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Наступного тижня в Україні зареєструють антивірусний препарат прямої дії проти коронавірусу "Молнупіравір", який зайшов на реєстрацію в країну, - сказав Ляшко.

За його словами, після реєстрації препарату очікується його швидке розповсюдження по Україні. Як зазначив міністр, це станеться упродовж 7-10 днів.

"Постачання в країну, передача лікарням для амбулаторного лікування, оскільки цей препарат перешкоджає переходу захворювання на більш важку форму", - додав міністр.

Нагадаємо, у грудні 2021 року МОЗ оновило протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусу і підписало договір на постачання 300 тисяч курсів "Молнупіравір".

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВіктор ЛяшкоКоронавірус