В Україні зареєструють "Молнупіравір": у МОЗ назвали терміни

"Наступного тижня в Україні зареєструють антивірусний препарат прямої дії проти коронавірусу "Молнупіравір", який зайшов на реєстрацію в країну, - сказав Ляшко.

За його словами, після реєстрації препарату очікується його швидке розповсюдження по Україні. Як зазначив міністр, це станеться упродовж 7-10 днів.

"Постачання в країну, передача лікарням для амбулаторного лікування, оскільки цей препарат перешкоджає переходу захворювання на більш важку форму", - додав міністр.