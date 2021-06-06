UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинские COVID-сертификаты уже согласились признавать четыре страны

Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что украинские сертификаты вакцинации уже согласились признавать четыре страны. А именно Венгрия, Молдова, Турция и Грузия.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Украинские сертификаты вакцинации уже согласились признавать Венгрия, Молдова, Турция. Также на этой неделе достигли соответствующей договоренности с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита нашей правительственной делегации", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр рассчитывает, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями.

Кроме того, Украина и Грузия договорились активизировать сотрудничество в сферах транзита, туризма, инфраструктуры, торговли, энергетики.

Напомним, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий заявил, что COVID-паспорта позволят украинцам путешествовать уже этим летом. Стало известно, как они будут работать для жителей нашей страны. Срок действия сертификата будет зависеть от количества доз вакцины.

Как писало РБК-Украина, в Украине вакцину от коронавируса уже получили более миллиона жителей. За минувшие сутки удалось вакцинировать еще 40 тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что в Германии расследуют дела о мошенничестве с паспортами вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинацияДенис ШмыгальКоронавирус