Українські COVID-сертифікати вже погодилися визнавати чотири країни

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що українські сертифікати вакцинації уже погодилися визнавати чотири країни. А саме Угорщина, Молдова, Туреччина та Грузія.
"Українські сертифікати вакцинації уже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина. Також цього тижня досягли відповідної домовленості з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту нашої урядової делегації", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр розраховує, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами.
Крім того, Україна та Грузія домовилися активізувати співпрацю у сферах транзиту, туризму, інфраструктури, торгівлі, енергетики тощо.
Нагадаємо, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій заявив, що COVID-паспорти дозволять українцям подорожувати вже цього літа. Стало відомо, як вони працюватимуть для жителів нашої країни. Термін дії сертифіката буде залежати від кількості доз вакцини.
Як писало РБК-Україна, в Україні вакцину від коронавірусу вже отримали понад мільйон жителів. За минулу добу вдалося вакцинувати ще 40 тисяч українців.
Раніше повідомлялося, що в Німеччині розслідують справи про шахрайство з паспортами вакцинації.