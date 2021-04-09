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Украинских священников вакцинируют от COVID на втором этапе вместе с соцработникми

Автор: РБК-Украина

Украинских священнослужителей приравняли к социальным работникам, что позволяет им сделать прививку против коронавируса на втором этапе вакцинации. Для этого они должны обратиться к своему руководству и сообщить о желании сделать прививку.

Об этом сообщается в пресс-релизе Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Отмечается, что министерство здоровья Украины приравняло священнослужителей официально зарегистрированных в стране церквей и религиозных организаций к работникам социальных служб. По словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, такой шаг необходимым, поскольку религиозные служители тесно контактируют с людьми из группы риска.

В пресс-релизе ЦОЗ отмечается, чтобы священнослужителям записаться на прививку, им нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те, в свою очередь, составят списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации. После согласования им сообщат о времени и месте, где можно будет сделать прививку.

Напомним, вакцинацию в Украине от коронавируса поддержали все религиозные лидеры. Некоторые из них сделали прививку в прямом эфире.

Отметим, ранее Православная церковь Украина заявила, что нет никаких возражений относительно вакцинации в целом как медицинской процедуры. Церковь подчеркнула, что вакцинация не противоречит ни заповедям, ни основам христианской веры.

РБК-Украина ранее писало, что в Украине две дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 получили 5 человек. 352 142 граждан получили первую прививку.

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Новости Украины церковьрелигиявакцинация
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