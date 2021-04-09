Украинских священников вакцинируют от COVID на втором этапе вместе с соцработникми

Украинских священнослужителей приравняли к социальным работникам, что позволяет им сделать прививку против коронавируса на втором этапе вакцинации. Для этого они должны обратиться к своему руководству и сообщить о желании сделать прививку.

Отмечается, что министерство здоровья Украины приравняло священнослужителей официально зарегистрированных в стране церквей и религиозных организаций к работникам социальных служб. По словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, такой шаг необходимым, поскольку религиозные служители тесно контактируют с людьми из группы риска.

В пресс-релизе ЦОЗ отмечается, чтобы священнослужителям записаться на прививку, им нужно обратиться к своему руководству и сообщить о желании вакцинироваться. Те, в свою очередь, составят списки и передадут их региональным координаторам по вакцинации. После согласования им сообщат о времени и месте, где можно будет сделать прививку.