Українських священиків вакцинують від COVID на другому етапі разом з соцработнікмі

Українських священнослужителів прирівняли до соціальних працівників, що дозволяє їм зробити щеплення проти коронавірусу на другому етапі вакцинації. Для цього вони повинні звернутися до свого керівництва і повідомити про бажання зробити щеплення.

Відзначається, що міністерство здоров'я України прирівняв священнослужителів офіційно зареєстрованих в країні церков і релігійних організацій до працівників соціальних служб. За словами глави Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, такий крок необхідним, оскільки релігійні служителі тісно контактують з людьми з групи ризику.

У прес-релізі ЦГЗ відзначається, щоб священнослужителям записатися на щеплення, їм потрібно звернутися до свого керівництва і повідомити про бажання вакцинуватися. Ті, в свою чергу, складуть списки і передадуть їх регіональним координаторам по вакцинації. Після узгодження їм повідомлять про час і місце, де можна буде зробити щеплення.