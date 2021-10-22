ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Українцям буде доступна бустерна доза вакцини від COVID: хто її зможе отримати

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 18:25
Українцям буде доступна бустерна доза вакцини від COVID: хто її зможе отримати Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики України рекомендує дозволити введення бустерної дози вакцини від COVID тим, кому вона треба для виїзду в інші країни. Нинішня кількість вакцин дозволяє робити бустерні дози.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова цієї групи експертів Федір Лапій.

За його словами, вже є країни які вимагають для в'їзду наявність бустерної дози, зокрема Ізраїль.

"Тому ми вирішили передбачити можливість введення третьої дози для людей, які виїжджають до країн з такою вимогою. У нас є достатня кількість вакцин, щоб дозволити щепитися ревакцинальною дозою людям, які планують їхати до країн, де діє така вимога. Ми не думаємо, що це буде дуже великий потік людей", - зазначив він.

Лапій уточнив, що для введення бустерної дози може використовуватися вакцина того ж виробника, що і при первинному курсі. Якщо вона буде недоступна, то можна застосовувати вакцину, вироблену на іншій платформі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна група експертів рекомендує ревакцинувати від COVID через шість місяців після другої дози медиків і персонал закладів інтернатного типу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус