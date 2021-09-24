Украинцам предлагают присоединиться к испытаниям лекарств против COVID-19

Министерство здравоохранения предлагает гражданам присоединиться к испытаниям лекарств против коронавируса. Сейчас подобные клинические исследования продолжаются во всем мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
По информации ведомства, в Украине таких исследований - 31, их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.
"Медицинское применение лекарств может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности”, - говорится в сообщении.
В Минздраве объясняют, что перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств.
Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие исследования, что изучают их специфическую активность и безопасность.
После чего идет следующий этап - клинические испытания, который имеет четыре фазы исследований.
Однако в Украине чаще всего проводятся клинические исследования в три фазы, к которым привлекают тысячи пациентов для сбора необходимой информации о реакциях и т. д.