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Украинцам предлагают присоединиться к испытаниям лекарств против COVID-19

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения предлагает гражданам присоединиться к испытаниям лекарств против коронавируса. Сейчас подобные клинические исследования продолжаются во всем мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По информации ведомства, в Украине таких исследований - 31, их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

"Медицинское применение лекарств может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности”, - говорится в сообщении.

В Минздраве объясняют, что перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследование лекарств.

Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие исследования, что изучают их специфическую активность и безопасность.

После чего идет следующий этап - клинические испытания, который имеет четыре фазы исследований.

Однако в Украине чаще всего проводятся клинические исследования в три фазы, к которым привлекают тысячи пациентов для сбора необходимой информации о реакциях и т. д.

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