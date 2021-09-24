RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українцям пропонують приєднатися до випробувань ліків проти COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я пропонує громадянам приєднатися до випробовувань ліків проти коронавірусу. Наразі подібні клінічні дослідження тривають в усьому світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

За інформацією відомства, в Україні таких досліджень -31, їх перелік можна знайти на сайті Державного експертного центру МОЗ.

"Медичне застосування ліків може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності”, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ пояснюють, що перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків.

Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження, що вивчають їх специфічну активність та безпечність.

Після чого йде наступний етап - клінічні випробування, який має чотири фази досліджень.

Однак в Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження в три фази, до яких залучають тисячі пацієнтів для збору необхідної інформації про реакції тощо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус