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Украинцев могут повторно вакцинировать от COVID через год: Ляшко назвал условие

Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал два условия для повторной вакцинации украинцев от COVID. В частности, если поствакцинальный иммунитет будет длиться меньше года или появится новая мутация коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ляшко на "24 канале".

"Если не будет научных данных о том, что поствакцинальный иммунитет длится больше (года - ред.), или появится какая-то мутация коронавируса, то значит мы будем делать через год повторные двукратные прививки", - заявил министр.

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Виктор ЛяшкоКоронавирусВакцинация