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Українців можуть повторно вакцинувати від COVID через рік: Ляшко назвав умову

Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко назвав дві умови для повторної вакцинації українців від COVID. Зокрема, якщо поствакцинальний імунітет триватиме менш як рік або з'явиться нова мутація коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ляшко на "24 каналі".

"Якщо не буде наукових даних про те, що поствакцинальний імунітет триває більше (року - ред.), або з'явиться якась мутація коронавірусу, то значить ми будемо робити через рік повторні дворазові щеплення",- заявив міністр.

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Віктор ЛяшкоКоронавірусВакцинація