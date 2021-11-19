Когда украинцев начнут прививать третьей дозой COVID-вакцины: ответ Ляшко

В Украине введут иммунизацию третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса. Однако это произойдет после того, как 60% взрослого населения страны получат по крайней мере одну прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире "Завтрака с 1+1".

"Третья, бустерная доза, в Украине будет. Но приоритетом для власти и для всех сейчас должна быть вакцинация по крайней мере первыми дозами. Чем больше украинцев будут вакцинированы двумя дозами, тем будет лучше эпидситуация в стране. Мы перейдем на бустер, когда вакцинируем не менее 60% украинцев по крайней мере одной дозой", - рассказал Ляшко.

Министр также отметил, что Украина уже заключила контракты на новую поставку препаратов, но не уточнил, когда именно они поступят в страну.

Отметим, что в Украине 40% взрослого населения получило хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.