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Когда украинцев начнут прививать третьей дозой COVID-вакцины: ответ Ляшко

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 12:47
Когда украинцев начнут прививать третьей дозой COVID-вакцины: ответ Ляшко Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине введут иммунизацию третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса. Однако это произойдет после того, как 60% взрослого населения страны получат по крайней мере одну прививку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире "Завтрака с 1+1".

"Третья, бустерная доза, в Украине будет. Но приоритетом для власти и для всех сейчас должна быть вакцинация по крайней мере первыми дозами. Чем больше украинцев будут вакцинированы двумя дозами, тем будет лучше эпидситуация в стране. Мы перейдем на бустер, когда вакцинируем не менее 60% украинцев по крайней мере одной дозой", - рассказал Ляшко.

Министр также отметил, что Украина уже заключила контракты на новую поставку препаратов, но не уточнил, когда именно они поступят в страну.

Отметим, что в Украине 40% взрослого населения получило хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня, уже сделали более 22 млн прививок против коронавируса, из которых более чем 12,6 млн человек получили первую дозу вакцины.

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