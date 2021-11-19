Коли українців почнуть щеплювати третьою дозою COVID-вакцини: відповідь Ляшка

В Україні запровадять імунізацію третьою (бустерною) дозою вакцини від коронавірусу. Однак це станеться після того, як 60% дорослого населення країни отримають принаймні одне щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Третя, бустерна доза, в Україні буде. Але пріоритетом для влади і для всіх зараз має бути вакцинація принаймні першими дозами. Чим більше українців будуть вакциновані двома дозами, тим буде краща епідситуація в країні. Ми перейдемо на бустер, коли вакцинуємо щонайменше 60% українців принаймні однією дозою", - розповів Ляшко.

Міністр також зазначив, що Україна вже уклала контракти на нове постачання препаратів, але не уточнив, коли саме вони надійдуть до країни.

Зазначимо, що в Україні 40% дорослого населення отримало хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.