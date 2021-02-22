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Украинцы смогут записаться в очередь на COVID-вакцинацию с марта

Автор: Анастасия Рокитна

Уже с марта можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса. Онлайн-система уже готова к работе.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на совещании с президентом, передает пресс-служба ОП.

По его словам, онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе.

"Было решено, что ее запустят с марта", - говорится в сообщении ОП.

Ранее Федоров говорил, что Минцифра ведет переговоры с Минздравом, чтобы через "Дию" начать прием электронных заявок от украинцев, которые планируют вакцинироваться.

"Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализовано организовать этот процесс", - тогда он говорил.

Ранее РБК-Украина писало, что в кампанию против вакцинации от коронавируса вливаются немалые средства.

Скептическая позиция врачей в плане вакцинации далеко не новая и именно с ней связаны все проблемы с прививкой в стране, говорил эксперт Федор Лапий. Но это одним махом и в короткие сроки не решить, убежден он.

У президента Владимира Зеленского ожидают, что вакцина от коронавируса должна прибыть в Украину завтра, 23 февраля, утром. Препарат уже находится в самолете.

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