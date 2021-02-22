Украинцы смогут записаться в очередь на COVID-вакцинацию с марта

Уже с марта можно будет записаться на вакцинацию от коронавируса. Онлайн-система уже готова к работе.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на совещании с президентом, передает пресс-служба ОП.
По его словам, онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе.
"Было решено, что ее запустят с марта", - говорится в сообщении ОП.
Ранее Федоров говорил, что Минцифра ведет переговоры с Минздравом, чтобы через "Дию" начать прием электронных заявок от украинцев, которые планируют вакцинироваться.
"Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализовано организовать этот процесс", - тогда он говорил.
Ранее РБК-Украина писало, что в кампанию против вакцинации от коронавируса вливаются немалые средства.
Скептическая позиция врачей в плане вакцинации далеко не новая и именно с ней связаны все проблемы с прививкой в стране, говорил эксперт Федор Лапий. Но это одним махом и в короткие сроки не решить, убежден он.
У президента Владимира Зеленского ожидают, что вакцина от коронавируса должна прибыть в Украину завтра, 23 февраля, утром. Препарат уже находится в самолете.