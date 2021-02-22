Украинцы смогут записаться в очередь на COVID-вакцинацию с марта

По его словам, онлайн-система для регистрации в очередь на вакцинацию готова к работе.

"Было решено, что ее запустят с марта", - говорится в сообщении ОП.

Ранее Федоров говорил, что Минцифра ведет переговоры с Минздравом, чтобы через "Дию" начать прием электронных заявок от украинцев, которые планируют вакцинироваться.

"Так мы сможем спрогнозировать спрос, чтобы затем эффективно организовать систему и логистику вакцинации. Важно собрать качественную информацию, чтобы эффективно и децентрализовано организовать этот процесс", - тогда он говорил.