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Українці зможуть записатися в чергу на COVID-вакцинацію з березня

Автор: Анастасія Рокитна

Вже з березня можна буде записатись на вакцинацію від коронавірусу. Онлайн-система вже готова до роботи.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на нараді з президентом, передає прес-служба ОП.

За його словами, онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи.

"Було вирішено, що її запустять з березня", - йдеться у повідомленні ОП.

Раніше Федоров говорив, що Мінцифра веде перемовини з МОЗ, щоб через "Дію" почати прийом електронних заявок від українців, які планують вакцинуватися.

"Так ми зможемо спрогнозувати попит, щоб потім ефективно організувати систему і логістику вакцинації. Важливо зібрати якісну інформацію, щоб ефективно і децентралізовано організувати цей процес", - тоді він говорив.

Раніше РБК-Україна писало, що в кампанію проти вакцинації від коронавірусу вливаються чималі кошти.

Скептична позиція лікарів в плані вакцинації далеко не нова і саме з нею пов'язані всі проблеми з щепленням в країні, говорив експерт Федір Лапій. Але це одним махом і в короткі терміни не вирішити, переконаний він.

У президента Володимира Зеленського очікують, що вакцина від коронавірусу має прибути в Україну завтра, 23 лютого, вранці. Препарат вже знаходиться в літаку.

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