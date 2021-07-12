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В Украину доставили еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину доставили очередную партию китайской вакцины CoronaVac. Вскоре 500 тысяч доз препарата начнут развозить по регионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать можно больше людей", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ближайшее время Министерство здравоохранения ожидает получить 1,23 млн доз вакцины CoronaVac и 256 тысяч доз препарата Pfizer.

Напомним, в Минздраве обратили внимание, что больные раком украинцы тяжело переносят коронавирус, поэтому им необходимо вакцинироваться от COVID-19. Онкобольные могут выбрать любой препарат для прививки, зарегистрированный в Украине.

Кроме того, в Национальной службе здоровья подчеркнули, что вакцина от COVID-19 не может привести к заболеванию коронавирусом.

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