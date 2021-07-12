RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну доставили ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну доставили чергову партію китайської вакцини CoronaVac. Незабаром 500 тисяч доз препарату почнуть розвозити по регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

"Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac і незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема в найвіддаленіші населені пункти, щоб прищеплювати якомога більше людей", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що найближчим часом Міністерство охорони здоров'я очікує отримати 1,23 млн доз вакцини CoronaVac і 256 тисяч доз препарату Pfizer.

Нагадаємо, в МОЗ звернули увагу, що хворі на рак українці важко переносять коронавірус, тому їм необхідно вакцинуватися від COVID-19. Онкохворі можуть вибрати будь-який препарат для щеплення, зареєстрований в Україні.

Крім того, в Національній службі здоров'я підкреслили, що вакцина від COVID-19 не може привести до захворювання коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина від коронавірусуВіктор ЛяшкоВакцинація