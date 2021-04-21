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В Украину на этой неделе должны прибыть 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca

Автор: Юлия Струк

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в Украину должны прибыть 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Это должно произойти уже на этой неделе.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"На этой неделе в Украину должны прибыть еще 367 тысяч доз вакцины от компании AstraZeneca. То есть общее количество уже поставленных вакцин до конца недели будет составлять более 1,1 млн доз. В мае мы ожидаем значительно большее количество вакцин", - подчеркнул премьер.

По словам Шмыгаля, прививочная кампания значительно ускорится.

Напомним, вчера в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, которая изготовлена на южнокорейской площадке. Поставка этого препарата ожидается уже в четверг, 22 апреля.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. То есть вакцинировать второй дозой начнут после 18 мая.

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Новости Украины ВакцинаДенис ШмыгальКоронавирус
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