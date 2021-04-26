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Україну не омине "індійський" штам коронавірусу, - Рубан

Новость на русском → Україна, Понеділок 26 квітня 2021 18:08
Україну не омине "індійський" штам коронавірусу, - Рубан Фото: Олег Рубан, голова Держспоживслужби Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив, що Україну не омине "індійський" штам коронавірусу. Наразі цей вірус циркулює в Індії та Туреччині.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Рубана, новий штам коронавірусу потрапить в Україну, коли українці почнуть повертатися з відпусток. Він прогнозує, що "індійський" штам потрапить в Україну наприкінці травня.

"Після свят буде зростання захворюваності, але природне, незначне. Більша тривога, що в Індії та Туреччині фіксується новий штам, який буде у нас наприкінці травня, бо люди повернуться з відпусток з цих країн. Він вирує у цих країнах, великий показник летальності та інфікування", - сказав він.

Нагадаємо, про "індійський" штам коронавірусу стало відомо на початку квітня 2021 року. Цей штам вірусу має дві мутації, які допомагають йому прикріплюватися до клітин людини. Цей штам вже почали фіксувати у Європі, наприклад в Італії та Британії.

Зараз в Україні підтверджено циркуляцію "британського" штаму коронавірусу. Також на території країни зафіксували випадок інфікування "південноафриканським" штамом коронавірусу.

Як розповів РБК-Україна професор Сергій Дубров, сьогодні в Україні практично не залишилося "уханського" штаму коронавірусу.

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