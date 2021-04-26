Україну не омине "індійський" штам коронавірусу, - Рубан

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив, що Україну не омине "індійський" штам коронавірусу . Наразі цей вірус циркулює в Індії та Туреччині.

За словами Рубана, новий штам коронавірусу потрапить в Україну, коли українці почнуть повертатися з відпусток. Він прогнозує, що "індійський" штам потрапить в Україну наприкінці травня.

"Після свят буде зростання захворюваності, але природне, незначне. Більша тривога, що в Індії та Туреччині фіксується новий штам, який буде у нас наприкінці травня, бо люди повернуться з відпусток з цих країн. Він вирує у цих країнах, великий показник летальності та інфікування", - сказав він.