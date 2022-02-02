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В Украину прибудут 60 тысяч курсов COVID-лекарства "Молнупиравир": названа дата

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Киев, Среда 02 февраля 2022 20:35
В Украину прибудут 60 тысяч курсов COVID-лекарства "Молнупиравир": названа дата Фото: в Украину прибудет первая партия лекарства от COVID "Молнупиравир" (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украину прибудет первая партия из 60 тысяч курсов COVID-лекарства "Молнупиравир". Поставка ожидается в субботу, 5 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации.

Отмечается, что сегодня, 2 февраля, на заседании Комитета депутаты заслушали отчет министра здравоохранения Виктора Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине.

В ходе своего выступления глава Минздрава отметил резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 194 125 случаев. Также наблюдается увеличение госпитализаций, но их число в два раза ниже, чем в предыдущую волну.

Также министр сообщил, что в эту субботу ожидается первая поставка 60 тысяч курсов лекарства от коронавируса "Молнупиравир".

Напомним, накануне о начале использования в Украине препаратов прямого действия против коронавируса сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Отметим, Минздрав зарегистрировал для экстренного применения препарат "Молнупиравир" 26 января.

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