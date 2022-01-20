В Украину прибыли два миллиона экспресс-тестов на COVID-19

"При поддержке детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украину прибыли 2 миллиона быстрых тестов для определения коронавирусной болезни. В частности, при финансовой поддержке Всемирного банка и в сотрудничестве с Минздравом Детский фонд закупил и доставил экспресс-тесты в Киев", - говорится в сообщении.

При этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого направления зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы", - заявил он.

Быстрые тесты на выявление СOVID-19 производятся компании SD Biosensor Inc. в Республике Корея. Тестовые системы будут переданы ГП "Укрвакцина" для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины.

Стоимость закупки составляет 7 035 769 долларов.

Как отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин, увеличение количества тестирований является критически важным для контроля за распространением вируса.

"Расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное выявление контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции", - сказал он.

Тесты были закуплены при финансовой поддержке Всемирного банка.