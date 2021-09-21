В Украину привезли инновационные лекарства от COVID: они уже в регионах

"20 тысяч флаконов Бамланивимабу (Bamlanivimab) и 40 тысяч Флаконов Етесевимабу (Etesevimab) уже в Украине и развезены в регионы", - сказал министр.

Он отметил, что соответствующим приказом Минздрава обновлен протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым предусмотрена возможность использования лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab.

По словам Ляшко, это позволит врачам, которые оказывают помощь больным COVID-19, иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях заболевания и как правильно применять эти лекарственные средства.

"Лекарства действуют непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку, ускоряют выздоровление больных с Коронавирусная болезнью и предотвращают возникновение осложнений", - пояснил он.

Министр напомнил, что договоренности о получении этих препаратов были согласованы во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Лекарства доставлены в страну при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

Фото: лекарства прямого действия на коронавирус уже в Украине (РБК-Украина)