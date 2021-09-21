В Україну привезли інноваційні ліки від COVID: вони вже в регіонах

"20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) і 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab) вже в Україні і розвезені в регіони", - сказав міністр.

Він зазначив, що відповідним наказом МОЗ оновлено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", яким передбачена можливість використання лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab.

За словами Ляшка, це дозволить лікарям, які надають допомогу хворим COVID-19, мати чітку інструкцію про те, в яких саме випадках захворювання і як правильно застосовувати ці лікарські засоби.

"Ліки діють безпосередньо на вірус - препарати зв'язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню в клітину, прискорюють одужання хворих з Коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень", - пояснив він.

Міністр нагадав, що домовленості про отримання цих препаратів були узгоджені під час візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Ліки доставлені в країну за сприяння посольства України в США як гуманітарний вантаж, наданий американською благодійною організацією Direct Relief.

Фото: ліки прямої дії на коронавірус вже в Україні (РБК-Україна)