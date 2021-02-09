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Украину вновь поделят на "зоны" карантина. Ляшко рассказал как и когда

Автор: Дмитрий Левицкий

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда вернут адаптивный формат карантина. Адаптивный карантин введут или в середине, или в конце февраля.

Об этом шла речь на форуме "Украина 30".

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Пока нет точной даты возвращения к адаптивному карантину.

"Сейчас мы предложим правительству новый светофор - зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля может в конце февраля", - сказал Ляшко.

По словам главного санитарного врача, Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности.

"Они (регионы - ред.) будут разделены на несколько зон, 3 или 4, и они будут показывать четкие маячки, где ситуация стабилизируется и где нужно принимать дополнительные меры", - добавил он.

Напомним, недавно в Кабмине решили, как будет вводиться "красная зона" карантина после возвращения к адаптивному формату.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения рассказали, какие территории будут попадать в "красную зону" карантина и почему.

Добавим, по прогнозам Госпотребслужбы, Киев весь адаптивный карантин будет находиться в "оранжевой зоне".

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