Украину вновь поделят на "зоны" карантина. Ляшко рассказал как и когда

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда вернут адаптивный формат карантина. Адаптивный карантин введут или в середине, или в конце февраля.
Об этом шла речь на форуме "Украина 30".
Пока нет точной даты возвращения к адаптивному карантину.
"Сейчас мы предложим правительству новый светофор - зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля может в конце февраля", - сказал Ляшко.
По словам главного санитарного врача, Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности.
"Они (регионы - ред.) будут разделены на несколько зон, 3 или 4, и они будут показывать четкие маячки, где ситуация стабилизируется и где нужно принимать дополнительные меры", - добавил он.
Напомним, недавно в Кабмине решили, как будет вводиться "красная зона" карантина после возвращения к адаптивному формату.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения рассказали, какие территории будут попадать в "красную зону" карантина и почему.
Добавим, по прогнозам Госпотребслужбы, Киев весь адаптивный карантин будет находиться в "оранжевой зоне".