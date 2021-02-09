Украину вновь поделят на "зоны" карантина. Ляшко рассказал как и когда

Пока нет точной даты возвращения к адаптивному карантину.

"Сейчас мы предложим правительству новый светофор - зоны эпидбезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля может в конце февраля", - сказал Ляшко.

По словам главного санитарного врача, Украину планируют разделить на 3 или 4 зоны по уровню эпидемиологической опасности.

"Они (регионы - ред.) будут разделены на несколько зон, 3 или 4, и они будут показывать четкие маячки, где ситуация стабилизируется и где нужно принимать дополнительные меры", - добавил он.