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Україну знову поділять на "зони" карантину. Ляшко розповів як і коли

Автор: Дмитро Левицький

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, коли повернуть адаптивний формат карантину. Адаптивний карантин запровадять або в середині, або наприкінці лютого.

Про це йшлося на форумі "Україна 30".

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Поки що немає точної дати повернення до адаптивного карантину.

"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого", - сказав Ляшко.

За словами головного санлікаря, Україну планують поділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки.

"Вони (регіони - ред.) будуть поділені на декілька зон, 3 або 4, і вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація стабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно в Кабміні вирішили, як буде вводитися "червона зона" карантину після повернення до адаптивного формату.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які території потраплятимуть до "червоної зони" карантину і чому.

Додамо, за прогнозами Держспоживслужби, Київ весь адаптивний карантин перебуватиме в "помаранчевій зоні".

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Новини України Виктор ЛяшкоКарантин
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