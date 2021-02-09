Україну знову поділять на "зони" карантину. Ляшко розповів як і коли

Поки що немає точної дати повернення до адаптивного карантину.

"Наразі ми запропонуємо уряду новий світлофор - зони епідбезпеки, які будуть існувати в Україні в середині лютого може наприкінці лютого", - сказав Ляшко.

За словами головного санлікаря, Україну планують поділити на 3 або 4 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки.

"Вони (регіони - ред.) будуть поділені на декілька зон, 3 або 4, і вони будуть показувати чіткі маячки, де ситуація стабілізується і де потрібно вживати додаткових заходів", - додав він.