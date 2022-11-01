В Україні за минулий тиждень виявили більше 16 тисяч випадків COVID-19

Фото: в Україні за минулий тиждень виявили більше 16 тисяч випадків COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні з 24 по 30 жовтня виявили 16 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.