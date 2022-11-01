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В Україні за минулий тиждень виявили більше 16 тисяч випадків COVID-19

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Вівторок 01 листопада 2022 11:18
В Україні за минулий тиждень виявили більше 16 тисяч випадків COVID-19 Фото: в Україні за минулий тиждень виявили більше 16 тисяч випадків COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні з 24 по 30 жовтня виявили 16 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Серед підтверджених випадків інфікування 1641 виявили у дітей та 273 - у медпрацівників.

Окрім того, 99 204 людини вакцинувались проти COVID-19 минулого тижня. З усіх проведених щеплень 8,8% становлять перші дози, 8,6% - другі дози, 68,7% - перші бустерні дози, 13,9% - другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано - 3900 людей,
  • летальних випадків - 179,
  • одужало - 29 413 людей.

При цьому за весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 5 312 632 людей,
  • одужало - 5 155 465 осіб,
  • летальних випадків - 110 186,
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) - 32 707 848.

Нагадаємо, названо новий симптом COVID-19, який зустрічається у 83% випадків.

До того ж, у Черкасах вирішили повернутися до маскового режиму.

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