В Украине за прошедшую неделю обнаружили более 16 тысяч случаев COVID-19
В Украине с 24 по 30 октября было выявлено 16 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Среди подтвержденных случаев инфицирования 1641 выявили у детей и 273 - у медработников.
Кроме того, 99 204 человека вакцинировались против COVID-19 на прошлой неделе. Из всех проведенных прививок 8,8% составляют первые дозы, 8,6% - вторые дозы, 68,7% - первые бустерные дозы, 13,9% - вторые бустерные дозы.
Также за прошедшую неделю:
- госпитализированы - 3900 человек,
- летальных исходов - 179,
- выздоровели - 29 413 человек.
При этом за все время пандемии в Украине:
- заболело - 5 312 632 человека,
- выздоровело - 5 155 465 человек,
- летальных исходов - 110 186,
- проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) - 32 707 848.
Напомним, назван новый симптом COVID-19, который встречается в 83% случаев.
К тому же в Черкассах решили вернуться в масочный режим.
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