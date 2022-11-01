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В Украине за прошедшую неделю обнаружили более 16 тысяч случаев COVID-19

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Вторник 01 ноября 2022 11:18
В Украине за прошедшую неделю обнаружили более 16 тысяч случаев COVID-19 Фото: в Украине за прошлую неделю обнаружили более 16 тысяч случаев COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине с 24 по 30 октября было выявлено 16 378 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Среди подтвержденных случаев инфицирования 1641 выявили у детей и 273 - у медработников.

Кроме того, 99 204 человека вакцинировались против COVID-19 на прошлой неделе. Из всех проведенных прививок 8,8% составляют первые дозы, 8,6% - вторые дозы, 68,7% - первые бустерные дозы, 13,9% - вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

  • госпитализированы - 3900 человек,
  • летальных исходов - 179,
  • выздоровели - 29 413 человек.

При этом за все время пандемии в Украине:

  • заболело - 5 312 632 человека,
  • выздоровело - 5 155 465 человек,
  • летальных исходов - 110 186,
  • проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) - 32 707 848.

Напомним, назван новый симптом COVID-19, который встречается в 83% случаев.

К тому же в Черкассах решили вернуться в масочный режим.

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