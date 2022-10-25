UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні зростає кількість COVID-інфікованих: за тиждень виявили майже 17 тисячі випадків

Фото: в Україні зростає кількість COVID-інфікованих: за тиждень виявили майже 17 тисячі випадків (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні минулого тижня виявили майже 17 тисяч випадків зараження коронавірусом. 189 людей померли від ускладнень хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Так, за період з 17 по 23 жовтня в Україні зафіксовано 16 908 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1808, медпрацівників - 303);

При цьому 126 982 людей вакцинувалися проти вірусу. За тиждень з усіх проведених щеплень 8,6% становлять перші дози, 7,8% - другі дози, 70,2% - перші бустерні дози, 13,4% - другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано - 4341 осіб,
  • летальних випадків - 189,
  • одужало - 30 615 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 5 296 254 осіб;,
  • одужало - 5 126 052 особи,
  • летальних випадків - 110 008,
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) - 32 603 805.

Повідомляєтья, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 157 762 особи, з них дві дози отримали 15 347 573, першу бустерну дозу - 2 605 902, другу бустерну дозу - 92 182.

При цьому майже 810 тисяч осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн - першу бустерну дозу.

Нагадаємо, жителів Києва попросили повернутися до носіння масок у громадських місцях та транспорті. Суми також частково повертають масковий режим через коронавірус.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусCOVID