В Украине растет количество COVID-инфицированных: за неделю обнаружили почти 17 тысяч случаев

Так, за период с 17 по 23 октября в Украине зафиксировано 16 908 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1808, медработников - 303);

При этом 126 982 человека вакцинировались против вируса. За неделю из всех проведенных прививок 8,6% составляют первые дозы, 7,8% - вторые дозы, 70,2% - первые бустерные дозы, 13,4%- вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

госпитализированы - 4341 человек,

летальных исходов - 189,

выздоровели - 30 615 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 5 296 254 человек;

выздоровело - 5 126 052 человека,

летальных исходов - 110 008,

проведено тестирований (методом ПЦР и экспресс) - 32 603 805.

Сообщается, что с начала вакцинальной кампании привито 16 157 762 человека, из них две дозы получили 15 347 573, первую бустерную дозу - 2 605 902, вторую бустерную дозу - 92 182.

При этом почти 810 тысяч человек не получили вторую дозу, а более 12,7 млн - первую бустерную дозу.